Everson retrata tristeza pelo vice da Copa do Brasil, mas ressalta confiança: ‘Temos outra final’

Não foi dessa vez que o sonho do tricampeonato da Copa do Brasil se tornará realidade no Atlético. Isso porque, neste domingo (10), o Flamengo voltou a vencer o time mineiro, desta vez por 1 a 0 na Arena MRV. Na ida, os cariocas fizeram 3 a 1 no Maracanã.

Diante do tumulto provocado por torcedores do Galo ao término deste segundo jogo da final, o goleiro Everson, grande destaque do time com excelentes defesas na partida, não escondeu a tristeza pela perda do título. Entretanto, ressaltou que o elenco mantém o foco na final da Libertadores, frente ao Botafogo, no próximo dia 30 em Buenos Aires (ARG).

“Trocaria todas as boas defesas pelo título. Dei meu máximo, e com certeza perder o título em casa é muito ruim, mas teremos outra chance em 19 dias para conquistar a Libertadores. Infelizmente perdemos a disputa no Rio de Janeiro, ao ter uma grande desvantagem, mas agora é erguer a cabeça e se preparar para mais um desafio”, comentou o camisa 22.

O Atlético, portanto, ainda terá a oportunidade de dar alegria aos fãs e erguer a taça mais importante do continente neste fim de temporada. Além disso, o Galo ainda busca uma vaga direta na edição de 2025 via Campeonato Brasileiro.

Com 41 pontos, o time comandado por Gabriel Milito aparece em 11º na tabela. A diferença para o Cruzeiro, que fecha o G7, é de seis pontos. O próximo compromisso do Galo, que tem dois jogos a menos em relação ao rival, será justamente contra o Flamengo, nesta quarta-feira (13), às 20h, no Maracanã, pela 33ª rodada.

