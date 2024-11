Série B: Sport cede empate à Chapecoense e vê G4 ameaçado

O Sport deixou escapar a vitória sobre a Chapecoense. No fim, um duro empate por 1 a 1, neste domingo (10), na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Praça da Bandeira, agora, tem 60 pontos, ficando na quarta colocação. O Ceará, com um jogo a menos, aparece no retrovisor, com 57. Assim, se passar pelo Botafogo-SP, na terça-feira (12), em Ribeirão Preto, assume a vaga no G4 pelo número de vitórias a mais.

Já a Chapecoense sobe para a 15º colocação, com 41 pontos. A Ponte Preta, equipe melhor colocada no Z4, tem 38 e um compromisso a menos.

Fernández, aos três minuto do primeiro tempo, abriu o marcador para Sport. No fim, porém, aos 41, Perotti deixou tudo igual e o estádio calado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.