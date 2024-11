Dorival espera repetir boas atuações da última Data Fifa: ‘Aproveitar o que foi feito’

Dorival Júnior começa, nesta segunda-feira (11), a preparação da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa. A Amarelinha enfrenta os venezuelanos na quinta-feira (14), às 18h, em Maturín, e volta ao Brasil para jogar em Salvador, diante do Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova.





Contudo, o treinador tem um objetivo pré-definido: repetir as atuações das últimas partidas. Afinal, o Brasil venceu Chile e Peru em seus dois últimos compromissos. Assim, Dorival espera que a equipe tire bons ensinamentos destes embates para seguir vencendo nas Eliminatórias da Copa.

“Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas e vamos levar para uma partida tão importante. A Venezuela está invicta dentro de seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil, porém, acredito que estejamos ainda melhor preparados do que nas partidas anteriores”, falou Dorival.

Dorival explica manutenção do grupo

Além disso, chama a atenção na lista do treinador, a manutenção de boa parte dos jogadores que estiveram na última convocação. As novidades são Murillo, zagueiro do Nottingham Forest, da Inglaterra, chamado pela primeira vez para a Seleção e Léo Ortiz, que vem para substituir Éder Militão, lesionado.

“Teremos praticamente apenas dois períodos de treinamento para enfrentar a Venezuela. Teremos que ter muito cuidado especial. Uma preparação acima do normal para um jogo em que nós precisaremos de toda a força possível, para que encontremos o melhor resultado. São jogadores que já se conhecem, que vêm começando a encontrar um caminho importante. Eu espero que seja ainda melhor após essas duas partidas seguidas”, finalizou o treinador.

