Zagueiro cotado para atuar pela Suíça decide se aposentar por motivo inesperado

O jovem zagueiro Silvan Wallner, que se destacou no futebol da Suíça, chamou a atenção por anunciar a aposentadoria ainda no início da carreira. Afinal, mesmo aos 22 anos e com chances de defender a seleção, a sua decisão não ocorreu por uma grave lesão. Na verdade, a sua escolha se deu por motivo religioso.

“Sou um cristão devoto e leio a Bíblia. Quero seguir Jesus Cristo e o dia bíblico de descanso tornou-se importante para mim. Isso significa que, a partir de agora, não quero jogar futebol aos sábados. É a minha convicção pessoal que cheguei nos últimos dias”, comunicou através de publicação em suas redes sociais.

Wallner chegou a defender os times de categorias inferiores da seleção da Suíça. Como o jogador conseguiu ter desempenho em que sobressaiu na liga local, posteriormente, teve sua primeira experiência no exterior. Silvan se transferiu para o Blau Weiss Linz, da Áustria. No entanto, a passagem foi curta, com apenas cinco jogos.





Decisão de zagueiro choca atual clube e põe fim as chances de defender a Suíça

Deste modo, a sua decisão de se aposentar surpreendeu a diretoria do clube austríaco.

“Eu não esperava isso de um jogador tão jovem. Sempre me pareceu muito estável. Tudo deveria ter seus limites, futebol também se joga nos finais de semana. Mas se ele não quer e acha que é o caminho certo a seguir, temos que respeitar isso”, apontou o diretor esportivo Milos Malenovic.

O zagueiro iniciou a carreira nas categorias de base do Zurich, subiu ao profissional em 2019. Além disso, três anos depois teve uma experiência por empréstimo em outro clube suíço, o Wil 1900. Até a sua transferência para o Blau Weiss Linz, da Áustria, na atual temporada.

