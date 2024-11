O Palmeiras ainda tem objetivos a cumprir em 2024 e sonha com o tricampeonato brasileiro. Contudo, isto não impede da comissão técnica também pensar em 2025. Após a partida contra o Grêmio, na última sexta-feira (8), pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira revelou os quatro primeiros ”reforços” do Verdão para a próxima temporada.

Quatro jogadores do sub-20 serão promovidos ao elenco profissional: Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi.Os jogadores já têm participado de atividades na Academia de Futebol, mas serão integrados de vez ao grupo a partir do ano que vem.

“O Luighi jogou conosco, o Thalys faz uma época fantástica e já sabemos quem vai subir da equipe B para a equipe A. Contamos com eles, com o Figueiredo, o Benedetti. Vamos competir e construir, como fazemos. Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos quem acrescente”, disse Abel Ferreira.

A promoção dos jogadores faz parte de uma ideologia implementada pelo Palmeiras nos últimos anos. A ideia é parar de gastar cifras altas com reforços e apostar nas categorias de base. A ideia vem dando certo recentemente, quando formou nomes como Endrick, Danilo e Estêvão, que além de gerar títulos, também aumentaram as receitas do clube.

Além disso, é uma forma de fortalecer o elenco para um ano que promete ter calendário ainda mais denso. Afinal, além das competições tradicionais, o Verdão também terá a disputa do Super Mundial de Clubes, entre junho e julho de 2025.

A diretoria também está no mercado, buscando peças especialmente para o ataque, setor que carece de mais cuidado. Contudo, Leila Pereira já disse que não cometerá nenhuma loucura financeira.

