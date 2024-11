Fluminense aposta no retorno de trio ofensivo para voltar a vencer no Brasileirão

Na derrota para o Internacional, o Fluminense não contou com os três principais jogadores de seu setor ofensivo na temporada: Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. Assim, a equipe teve dificuldade na criação e só incomodou a meta de Rochet, quando sofreu o primeiro gol, no segundo tempo.

O trio esteve de fora por causa da suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, diante do Fortaleza, dia 22, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, eles estarão de volta e irão reforçar um setor que tem deixado a desejar. Afinal, o Tricolor tem o terceiro pior ataque (28 gols), atrás apenas dos dois últimos colocados: Cuiabá e Atlético-GO.

Nos últimos seis gols marcados pelo Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, os três tiveram participação direta. Seja na conclusão da jogada ou na construção, eles têm sido decisivos e serão essenciais nesta reta final, visto que restam cinco rodadas para o fim da competição.

Além disso, os comandados do técnico Mano Menezes terão os retornos de Thiago Santos, Fábio e Felipe Melo, que também estavam suspensos. Thiago Silva, Manoel, Martinelli, Marquinhos, Samuel Xavier e o técnico Mano Menezes estão pendurados para a sequência da competição.

Trio essencial em momento decisivo

A equipe carioca ainda não venceu na competição sem a presença de Jhon Arias. Artilheiro da equipe com 13 gols, o jogador está atrás apenas de Paulo Henrique Ganso quando o assunto são as assistências. Afinal, ele já soma oito passes que resultaram em gols contra nove do meia. Kauã Elias, por sua vez, soma 7 gols e é o vice-artilheiro do time no ano, enquanto o camisa 10 tem quatro.

Arias está na lista de convocados da Colômbia para a próxima Data-Fifa, quando a seleção enfrenta o Uruguai, no estádio Centenário, no dia 15 de novembro, e o Equador, em 19 de novembro, às 18h (de Brasília) no Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla.

Com 37 pontos, o Fluminense está a apenas um na frente do Bragantino, primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento. Os próximos compromissos da equipe carioca são: Fortaleza (casa), Criciúma (casa), Athletico-PR (fora), Cuiabá (casa) e Palmeiras (fora).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.