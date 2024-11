David Luiz tem futuro indefinido no Flamengo

O zagueiro David Luiz, de 37 anos pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Flamengo. O contrato entre as partes termina em dezembro deste ano e as negociações para renovação ainda não avançaram.

Atualmente, o jogador é reserva na equipe de Filipe Luís. Na última semana, teve a oportunidade de ser titular da equipe e marcou um gol de falta que decretou a vitória do Rubro-Negro em cima do Cruzeiro, por 1 a 0, fora de casa. Ao falar sobre seu futuro no clube carioca, David Luiz deixou em aberto.

“Não sei sobre o dia de amanhã, o futuro a Deus pertence”, disse à ESPN.

Por outro lado, o técnico Filipe Luís exaltou o jogador e falou da importância dele para a equipe após a vitória para o Atlético Mineiro. “É um jogador que faz com que o jogador seja melhor. Porque às vezes você prepara cinco soluções para a saída de bola, e o David acha a que nenhum treinador tem, que é a solução individual dele. É um jogador supertalentoso e que está no mesmo processo que eu estava no ano passado. Não dizendo que ele vai parar, mas ele está num final de carreira. Não sei se são um, dois, três, cinco anos, mas você tem que se reinventar. E o David, o principal dele, é que ele quer ajudar o treinador, os jogadores jovens. Ele quer ajudar de alguma forma. Seja dentro de campo, seja fora, como hoje. Do banco, ele me deu alguns toques que foram importantes para entender o sentimento” contou. David Luiz tem 127 partidas e quatro gols pelo Flamengo. Além disso, conquistou duas Copa do Brasil, uma Libertadores e um Carioca com o Rubro-Negro.

