Filipe Luís conquista seu primeiro título como técnico do Flamengo

O Flamengo é o campeão da Copa do Brasil de 2024. E esse título vai ficar pra sempre na memória do Filipe Luís, afinal, foi sua primeira conquista como técnico do Rubro-Negro.

O treinador assumiu o comando da equipe no início de outubro, após a saída do técnico Tite. O seu primeiro desafio foi o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians. De lá pra cá, foram apenas nove jogos no comando. Assim, Filipe Luís ainda atingiu uma marca histórica: o técnico que menos precisou de partidas para ser campeão pelo Rubro-Negro no século 21.

Nas nove partidas, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Flamengo venceu seis, empatou dois e sofreu apenas uma derrota.

Há um ano atrás, Filipe Luís ainda era jogador de futebol. Aliás, ele atuava no próprio Flamengo quando decidiu se aposentar dos gramados. E, em menos de um ano, passou por duas categorias de base da equipe até assumir o profissional, no início de outubro deste ano.

O sub-17 do Rubro-Negro foi o primeiro desafio como treinador. Na categoria, conquistou o título Carioca em cima do Vasco. Depois, assumiu o sub-20, onde conquistou o título do Mundial de Clubes, batendo o Olympiacos, da Grécia, no Maracanã. O título da Copa do Brasil marca o primeiro troféu como treinador de uma equipe profissional. E, portanto, é o terceiro no início de carreira de Filipe Luís como técnico.

