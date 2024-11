Santos vira sobre o Vasco e avança no Brasileirão de Aspirantes

O Santos está na semifinal do Brasileirão de Aspirantes. Nesta segunda-feira (11), a equipe da Vila virou para cima do Vasco e venceu por 2 a 1, no CT Rei Pelé, em Santos (SP), seguindo adiante pelo título inédito.

Agora, a equipe do técnico Leandro Zago aguarda de camarote seu adversário na semi. O rival sairá ainda nesta segunda, no confronto entre Botafogo e Mirassol, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), que ocorre às 18h30 (de Brasília). O Cruz-Maltino, por sua vez, fica pelo caminho.

Quem saiu na frente foi o Vasco, com o artilheiro Bruno Lopes. Após grande jogada trabalhada, Maxsuell chutou, o goleiro espalmou e a bola foi na trave. Na sobra, o centroavante, muito bem posicionado, só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio, aos 19′ do primeiro tempo.

O Santos poderia ter empatado aos 35′, mas viu o gol de Diego Borges ser anulado por toque de mão. Ele chegou a estufar a rede vascaína, mas o árbitro já apitara, pegando a infração na área cruz-maltina.

Virada do Peixe

O empate do Santos saiu em um lance estranho, na etapa final. Cruzamento na área após escanteio, a zaga do Vasco se enrolou e a bola entrou após duas tentativas, a última de Diego Borges, que deixou tudo igual aos 9′.

Na sequência, aos 14′, a virada. Fernandinho recebeu na entrada da área e chutou de canhota, rasteirinho, para superar Phillipe Gabriel. Deu tempo para Kevin Malthus receber cartão vermelho por jogo perigoso em cima de Juninho, aos 45+4′.

A semifinal do Brasileirão de Aspirantes contra Botafogo ou Mirassol está prevista para o domingo (17). Caso a equipe carioca avance, o jogo será no Rio de Janeiro, visto que o Glorioso teve melhor campanha na primeira fase (17 pontos a 16). Mas, caso contrário, o Santos decide em casa. Afinal, o Peixe teve campanha melhor que o Mirassol (16 a 9). A outra semifinal será entre os vencedores dos duelos entre Red Bull Bragantino x Fluminense e CRB x Cuiabá.

