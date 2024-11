Hulk para Gabigol após gol do Flamengo sobre o Atlético: ‘Moleque’

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil neste domingo, ao vencer o Atlético por 1 a 0, na Arena MRV. No entanto, chamaram a atenção as confusões tanto nas arquibancadas quanto em campo. Para esclarecer tudo, o dublador Gustavo Machado resolveu revelar alguns diálogos que aconteceram durante a partida.

O momento mais curioso envolveu Hulk e Gabigol. Após o gol do Flamengo e a intensa comemoração dos jogadores atleticanos, o camisa 7 do Atlético se dirigiu a Gabigol, camisa 99 do Rubro-Negro. “Moleque”, disparou. O flamenguista respondeu, de forma debochada: “Eu?”.

Em outra situação, o dublador mostrou o diálogo entre o árbitro Raphael Klaus e o zagueiro Igor Rabello.

“Quer receber cartão? Pode sair (de campo)”, disse Klaus ao defensor do Atlético. Em seguida, Hulk se aproximou, e o árbitro completou: “Com você (Hulk), eu converso. Com ele (Igor Rabello), não”, finalizou.

Além disso, o dublador também revelou uma conversa entre o técnico Filipe Luís, do Flamengo, e Hulk. “O time (do Atlético) também joga demais, timaço de vocês, timaço”, comentou o treinador.

