Cadê os gols? Fluminense tem seu pior ataque no Século

O ataque do Fluminense vem demonstrando fragilidade em 2024. Não à toa, a equipe conta com o mais baixo número de gols numa temporada no Século: apenas 68. Para piorar, também é a pior média de gols por jogo no período: somente 1,1, aliás.

Segundo levantamento do “NetFlu”, divulgado nesta segunda-feira (11), a atual temporada é, então, a menos prolífica do Fluzão desde 2000, ‘superando’ até mesmo anos como 2018 e 2019, quando tinha muita dificuldade perante o gol.

São 68 gols em 62 jogos até o momento, gerando uma média de 1,1. O saldo ainda é positivo, visto que foram 65 gols sofridos – média de 1,04. Isso contrasta com 2023, melhor ano da História do Fluminense por conta da conquista da Copa Libertadores. Na temporada em questão, o Tricolor, comandado por Fernando Diniz, anotou incríveis 115 gols em 72 jogos – média de 1,6. Foi o sétimo ano em termos de gols do Fluzão desde 2000, perdendo apenas para 2002 (144), 2005 (144), 2008 (125), 2022 (121), 2017 (118) e 2000 (115).

Outro ponto chave para explicar a falta de gols é o momento de Germán Cano. O artilheiro da Libertadores de 2023, que anotou 84 gols em duas temporadas pelo Flu (média de 42 por ano), está abaixo do esperado. Ele anotou apenas seis vezes em 37 partidas em 2024. A média, que antes era de 0,64, despencou para 0,16 gols por jogo do artilheiro argentino.

