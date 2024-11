Corinthians terá ‘confrontos diretos’ para sonhar com vaga na Libertadores

O Corinthians voltou a sonhar alto, após conquistar sua quarta vitória consecutiva. No último sábado (9/11), o Timão bateu o Vitória por 2 a 1, fora de casa e subiu para a 10° colocação do Campeonato Brasileiro. O cenário agora permite com que o Alvinegro pense em uma classificação para a próxima Libertadores, que salvaria a temporada de 2025.

Isso porque o Corinthians tem neste momento o Brasileirão e o Campeonato Paulista para disputar no ano que vem. No início, o foco era uma classificação para a Sul-Americana em 2025. Contudo, com um possível aumento de vagas para a Libertadores, o Timão entende que pode brigar por um lugar na competição continental que, consequentemente, também viraria uma vaga na Copa do Brasil.

Isso porque com a conquista do Flamengo da Copa do Brasil, os sete primeiros colocados se classificam para a Libertadores. Neste momento, quem está em sétimo é o Cruzeiro, com 47 pontos, seis a mais que o Timão.

Contudo, existe a possibilidade de existir um G-9, caso o Botafogo conquiste a Libertadores e o Cruzeiro vença a Copa Sul-Americana. Assim, o Timão entende que terminar na nona colocação, que atualmente pertence ao Vasco, com 43 pontos, apenas dois a mais que o Alvinegro, é um objetivo bem possível.

Corinthians terá rivais diretos por Libertadores

No momento, a meta dos sonhos do Corinthians é terminar o Brasileirão na sétima colocação e conseguir uma vaga na Pré-Libertadores. Para isso, a equipe terá mais cinco rodadas para melhorar sua posição na tabela. E todos serão confrontos diretos.

Afinal, o Alvinegro encarar Cruzeiro (47), Vasco (43), Criciúma (37), Bahia (46) e Grêmio (39). Serão três jogos em casa e dois como visitante. Uma sequência positiva nesta reta final pode deixar o Timão com chances de se classificar para a Libertadores.

Contudo, para isso, também vai precisar que abra mais vagas, assim aumentando a torcida para o Botafogo conquistar a Libertadores e o Cruzeiro vencer a Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.