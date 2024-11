Botafogo-SP x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo-SP vai receber o Ceará nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na reta final do torneio, as equipes brigam por objetivos diferentes e encaram a partida como decisão. A Pantera se encontra na parte de baixo da tabela e, portanto, precisa pontuar para garantir a permanência na divisão. Enquanto isso, o Vozão faz parte dos clubes que estão na parte de cima, e quer conquistar uma vaga na elite nacional no próximo ano. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão do canal fechado SporTV, além do pay-per-view Premiere.

Como chega o Botafogo-SP

Na 14ª posição da tabela, com 42 pontos, a equipe de São Paulo está a apenas três da zona de rebaixamento. Mas, caso vença o próximo duelo, se garante matematicamente na Segundona do próximo ano. A Pantera chega embalada para o duelo com duas vitórias consecutivas fora de casa – contra o Brusque e Amazonas. Com isso, quer aproveitar ainda mais o fator casa para seguir nos resultados positivos.

Uma novidade na lista de relacionados é o meia Leandro Maciel, que retorna após ficar afastado desde o dia 1º de março, quando rompeu o ligamento cruzamento anterior do joelho direito. Além dele, os atacantes Douglas Baggio e Emerson Negueba também retornam após cumprirem suspensão. Por outro lado, as baixas do técnico Márcio Zanardi são o zagueiro Raphael, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Brusque na última rodada, e Pedro Costa, lateral-direito que ainda segue no departamento médico do clube.

Como chega o Ceará

Em situação oposta ao adversário, o Vozão está na quinta colocação na tabela, somando 57 pontos, a apenas três da zona de classificação para a Série A. Com isso, caso vença fora de casa, o Alvinegro ultrapassará o Sport, assumindo a quarta colocação. A equipe vive um bom momento no campeonato e venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados.

BOTAFOGO-SP X CEARÁ

Série B – 36ª Rodada

Data e Hora: 12/11/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: Victor Souza, Ericson, Fábio Sanchez, Bernardo e Patrick; Carlos Manuel, Bochecha e Jonas; Abdulai, Victor Andrade e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi

CEARÁ: Bruno Ferreira, Rafael Ramos, David Ricardo, João Pedro e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR:Daniel Nobre Bins (RS)

