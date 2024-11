Sampaoli é anunciado como novo técnico do Stade Rennais, da França

O técnico Jorge Sampaoli, com passagens notáveis por Santos, Atlético-MG e Flamengo, foi apresentado nesta segunda-feira (11) no Stade Rennais, da França. O argentino assinou contrato de dois anos, até junho de 2026, assumindo o lugar de Julien Stéphan, demitido na semana passada.

Aliás, o nome de Sampaoli chegou a ser especulado para retornar ao Santos na próxima temporada, mas as conversas não avançaram. Assim, ele trabalhará pela segunda vez na França. A primeira passagem foi pelo Olympique de Marselha, em 2021, quando ficou em segundo lugar na liga nacional, atrás apenas do PSG.

Preparador que agrediu Pedro também atuará no clube da França

No novo clube, Sampaoli levará o preparador físico Pablo Fernández, o mesmo que agrediu o atacante Pedro durante a partida entre Atlético-MG e Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2023. Após o incidente, Fernández foi demitido. Também acompanharão Sampaoli o analista Diogo Meschine e o preparador Marcos Fernández, filho de Pablo. Todos atuaram no Rubro-Negro.

Todavia, a estreia de Jorge Sampaoli no Stade Rennais será contra o Lille, no dia 24 de novembro. O time ocupa a 13ª colocação, com 11 pontos em 11 rodadas, distante da zona de classificação para competições internacionais.

