Palmeiras vive expectativa por retorno de Piquerez contra o Bahia, na Fonte Nova

O Palmeiras vive a expectativa pelo retorno do lateral Piquerez. O jogador está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, e o técnico Abel Ferreira espera contar com ele quanto antes na reta final do Brasileirão, onde o time disputa o título.

A previsão mais otimista para o Verdão é relacionar Piquerez para o duelo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 20 de novembro, no estádio da Fonte Nova. Para esse confronto, o Palmeiras terá inúmeros desfalques e, por isso, espera ao menos levar o atleta para ser opção no banco de reservas.

Piquerez não atua desde o dia 17 de julho, quando sentiu dores em partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Após exames, foi detectada uma lesão no menisco, o que obrigou o jogador a passar por uma cirurgia. Inicialmente, a expectativa era de retorno apenas em 2025, mas Piquerez vem apresentando melhora significativa e já realiza treinamentos em campo. Caso siga as atividades sem restrições, será relacionado para enfrentar o Bahia.

Contudo, durante a ausência do titular, Caio Paulista assumiu a posição, alternando com Vanderlan. No entanto, nenhum dos dois agradou aos torcedores. No jogo contra o Grêmio, o lateral-direito Mayke encerrou a partida atuando na esquerda.

