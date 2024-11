Jogadores do Santos celebram retorno à Série A: ‘Acabou o sofrimento’

“O pesadelo chegou ao fim”. Foi assim que o Santos descreveu o final da partida após vencer o Coritiba por 2 a 0, nesta segunda-feira (11) e garantir o acesso para a Série A em 2025. Além dos torcedores, que se emocionaram no Couto Pereira, os jogadores do Peixe celebraram muito a volta do clube para a elite do futebol nacional.

Caso de João Basso. Afinal, o zagueiro participou da campanha do rebaixamento na temporada passada e foi fundamental para o Peixe retomar para a Série A. Assim, após a partida, o defensor desabafou.

“A felicidade é indescritível. O foco de todo mundo era trazer o Santos de volta à Série A, que precisa da grandeza desse clube. Agora, é comemorar com essa torcida. Acabou o sofrimento”, disse o zagueiro.

Outro que tem se emocionado ao falar sobre a Série B é Guilherme. Artilheiro do time na competição com dez gols, ele também estava no jogo do rebaixamento, mas vestindo a camisa do Fortaleza, que venceu o Peixe na Vila naquela partida.

“Feliz demais. Alegria de fazer história. Como é gratificante para nós. Para mim, é sonho. Motivo de honra e alegria. Vestir o manto do Pelé. De verdade, ano difícil. Glória a Deus! Torcida merece demais, cada funcionário do CT, da diretoria. Me faltam palavras”, falou o atacante.

Santos agora mira o título

Contudo, os objetivos do Santos em 2024 ainda não se encerraram. Afinal, o Peixe quer também o título da Série B. Algo que o atacante Willian Bigode já traçou como uma forma de encerrar este ”pesadelo” da melhor forma.

“Muito feliz. Tive a oportunidade de ter essa experiência no Figueirense. A gente sabe o quanto é importante. Mas agora com a grandeza do Santos, poder fazer parte desta história, poder devolver o Santos para o lugar onde ele merece. Agora vamos enfrentar o CRB, diante da nossa torcida, para fazer um grande jogo e conquistar nosso título”, finalizou.

