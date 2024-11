Nomes da seleção colombiana recebem presentes do Boca Juniors

No primeiro dos dois jogos de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção da Colômbia joga diante do Uruguai, na próxima quinta-feira (14), às 21h (de Brasília). Diante disso, o plantel do técnico Néstor Lorenzo faz sua preparação nas instalações do Boca Juniors, na Argentina. Mais precisamente, na cidade de Ezeiza, próxima ao principal aeroporto do país.

E, por conta da visita ilustre, a hospitalidade do clube de Buenos Aires se deu não apenas com relato nas redes sociais como também na entrega de camisetas personalizadas. Tanto para jogadores como também ao próprio treinador cafetero, natural da Argentina.

O responsável por entregar os presentes em mãos aos atletas foi um colombiano de muita história no Boca. Trata-se de Mauricio Serna, multicampeão pelo clube e, hoje, integrante do conselho que toma as principais decisões.

Além da identidade com o Boca Juniors, Serna também construiu uma história de relevância quando o assunto é a seleção colombiana. Foram 51 jogos e dois gols vestindo o uniforme de sua nação. Apesar de viver bom momento técnico na época, ele não integrou o grupo que fez história ao conquistar a única edição de Copa América para a Colômbia, em 2001.

Outro ponto que chamou a atenção foi o ligeiro destaque para James Rodríguez, ex-São Paulo e hoje no Rayo Vallecano. Pouco antes de se confirmar a saída do meio-campista do futebol brasileiro, especulações ligaram o nome do jogador a representação de La Boca. Contudo, na época, o presidente Juan Román Riquelme tratou de afastar a possibilidade.

