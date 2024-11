Manchester City enfrenta sequência de lesões que afeta sete seleções na Data Fifa

O Manchester City tem enfrentado ao longo das últimas semanas uma série de desfalques em virtude de lesões em profusão. Afinal, o técnico Pep Guardiola tem quase metade do elenco no departamento médico. Isso reflete em campo com quatro derrotas consecutivas na temporada, algo inédito na carreira do comandante.

No entanto, o problema não afeta apenas os Citizens. Com o início de mais uma Data Fifa, a última de 2024, sete seleções terão desfalques de jogadores do clube. Assim, o tetracampeão inglês tem 11 atletas fora de suas seleções por contusão.

Bélgica (Kevin de Bruyne e Jeremy Doku), Espanha (Rodri, fora da temporada devido a uma lesão de ligamento), Holanda (Nathan Aké), Inglaterra (Jach Grealish, John Stones e Phil Foden), Noruega (Oscar Bobb), Portugal (Matheus Nunes e Rúben Dias) e Suíça (Manuel Akanji).

Problemas em série

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, inclusive, lamentou a ausência de Rúben Dias nos jogos contra Polônia e Croácia, pela Liga das Nações da Uefa.

“Rúben Dias é um jogador muito importante para nós, ele é como um treinador em campo, um jogador chave, que se comunica muito bem e controla a linha defensiva. Esta é a oportunidade para outros jogadores, e também um desafio. Precisamos estar prontos para vencer sem o Rúben Dias”, disse.

Na derrota para o Brighton por 2 a 1, Foden e Matheus Nunes, assim como De Bruyne, Aké e Akanji sentiram problemas físicos. Agora, o foco do City é recuperar o máximo de atletas possíveis nesta pausa para a Data Fifa.

“Acredito que será bom para todos nós, bom para os jogadores, especialmente para Rúben (Dias) poder retornar, quem sabe John Stones e outros jogadores também”, frisou Guardiola.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.