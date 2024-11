Participativo contra o Inter, Marquinhos tenta recuperar seu espaço no Fluminense

No primeiro semestre, sob o comando de Fernando Diniz, Marquinhos era bastante acionado e algumas vezes também ocupou a lateral-direita, de forma improvisada. No entanto, desde a chegada de Mano Menezes, o atacante não teve mais espaço e se tornou apenas opção no banco de reservas.

Entretanto, com inúmeros desfalques diante do Internacional, o treinador teve a oportunidade de colocá-lo como titular, porém optou por escalar o lateral Guga mais à frente. A escolha não surtiu efeitos ofensivos, e o jogador entrou no segundo tempo para dar mais velocidade pelos lados.

Deixou boa impressão

Apesar da fraca atuação da equipe e da derrota, Marquinhos deixou uma boa impressão para o comandante e a torcida. Afinal, teve boa arrancadas, sendo bem participativo nos 53 minutos em que ficou em campo. Descansado, deu trabalho pelo seu setor e mostrou que pode ser uma opção nesta reta final.

De acordo com dados do portal “Sofascore”, o camisa 77 fez seis cruzamentos e finalizou duas jogadas de longa distância, tendo destaque nas disputas de bola. Além disso, acertou 84% dos passes e contribuiu na marcação com uma recomposição rápida (um desarme e uma interceptação).

“A gente sabia da dificuldade que seria o jogo. A gente fez uma semana muito boa de treinamento e, infelizmente, o resultado não foi o que a gente queria, que era sair daqui com os três pontos. É complicado, mas agora é levantar a cabeça, que a gente tem cinco finais e temos que sair o mais rápido possível dessa situação”, disse, ao “Premiere”.

Por fim, o jogador, que pertence ao Arsenal (ING), está emprestado até o fim da temporada. Até o momento, a diretoria do Fluminense não acenou na tentativa de estender esse contrato. O foco é total na luta contra o rebaixamento e nas “cinco finais” que a equipe terá pela frente no Brasileirão.

