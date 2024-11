Torcedor do Flamengo sofre traumatismo craniano após ataque de atleticanos

Três atleticanos estão presos desde domingo (10) por crime de lesão corporal de natureza grave contra um torcedor do Flamengo. O rubro-negro, de 50 anos, sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas em decorrência do ataque na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O caso ocorreu após a vitória carioca sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, que culminou no pentacampeonato do clube na Copa do Brasil.

“Nosso advogado esteve na delegacia, mas queremos justiça. Ele estava comemorando com nossas filhas, flamenguistas, em um bar. Inclusive, mais cedo, nós levamos a caçula para fazer Enem. Eu sou atleticana, mas estávamos com nossas camisas e de mãos dadas. Mas, infelizmente, nem todo mundo sabe respeitar a opinião do outro”, disse Veruska de Almeida Xavier Bastani, esposa da vítima, ao G1.

A vítima permanece internada no Hospital Risoleta Tolentino Neves, no bairro Vila Cloris, em Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o torcedor do Flamengo sofreu traumatismo craniano, lesão no olho e múltiplas fraturas. Não há previsão de alta.

Polícia Civil

A PCMG confirmou, em nota, a prisão em flagrante do grupo de atleticanos por lesão corporal de natureza grave. Os suspeitos prestaram depoimentos e agora permanecem à disposição da Justiça no Ceresp Gameleira, para onde foram encaminhados na última segunda-feira (11).

Atlético-MG x Flamengo

A decisão da Copa do Brasil 2024 ficou marcada por cenas de selvageria dentro e fora da Arena MRV, em Belo Horizonte – cenário oposto ao visto no Rio de Janeiro. Além das imagens aterrorizantes vistas em campo, que deixaram ao menos um profissional da imprensa ferido, a Polícia Militar também teve trabalho pelas ruas da cidade.

O governo do estado informou, em nota, que já requisitou imagens do circuito de segurança da Arena MRV para identificar os responsáveis pelas cenas. A Depatur (Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista) está responsável pelas investigações do caso.





De acordo com a Polícia Militar, houve o registro de pelo menos 14 ocorrências de confrontos entre torcedores nas ruas. Cerca de 12 pessoas estão presas desde o último domingo (10).

“O trabalho de inteligência da PCMG terá o apoio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que monitora mais 1.300 pontos de BH e da região metropolitana. Além de diversas rodovias do estado, por meio de 80 telas ligadas 24 horas por dia e durante sete dias por semana”, dizia um trecho da nota.

