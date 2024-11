Ben Yedder é condenado na França por agressão sexual

O atacante Wissam ben Yedder recebeu uma condenação de dois anos de prisão suspensa (sem necessidade de prisão) na França por uma agressão sexual cometida contra uma mulher, em setembro deste ano. O jogador, que estava embriagado no episódio, também teve a carteira de habilitação suspensa por um período de seis meses. Além disso, ele ainda será registrado na ficha de agressores sexuais, sendo obrigado a passar por ‘cuidados’.

O jogador francês, que não compareceu no tribunal, também terá que pagar cinco mil euros (cerca de R$ 30 mil) de indenização à vítima, assim como uma multa no mesmo valor por violação do código rodoviário. A promotoria havia pedido um ano de prisão para Ben Yedder, que está atualmente sem time após o contrato rescindido com o Mônaco, em junho.

O caso aconteceu no dia 6 de setembro, quando o atacante conheceu uma jovem. Eles teriam entrado no carro do ex-Sevilla, onde Ben Yedder teria colocado a mão na coxa da mulher e tentado beijá-la antes de se masturbar na frente dela. A jovem denunciou o corrido de forma imediata, o que causou a prisão do jogador em Cap d’Ail, perto de Mônaco.