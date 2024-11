Incêndio atinge casa de atacante ex-Real Madrid enquanto recebia prêmio na Espanha

O atacante Borja Mayoral passou por duas situações contraditórias quase simultaneamente na Espanha. Isso porque enquanto ele estava em cerimônia para receber o Troféu Zarra, dado ao artilheiro espanhol na última temporada, a 23-24, sua residência pegou fogo. O incêndio destruiu parte da sua moradia, localizada no município de Pozuelo de Alarcón, nas redondezas de Madri. Houve a destruição do primeiro andar do chalé da família.

Assim, por conta do susto, a esposa do atleta, Flávia Natalini, publicou um registro dos prejuízos. No entanto, frisou que tanto o marido, como ela e os parentes não sofreram danos físicos, apenas o susto.

“Estão nos perguntando muito sobre o que nos aconteceu. Seguimos em choque, mas estamos todos bem, e isso é o importante. Obrigada a todos”, relatou a esposa do jogador espanhol em suas redes sociais.

No momento do incidente, um representante da Comunidade de Emergências 112 de Madri comunicou à agência EFE que um chalé de dois andares foi tomado pelas chamas. A propósito, que estava vazio exatamente quando a tragédia ocorreu, na tarde da última segunda-feira (12). Ainda não há informações sobre os motivos que causaram o incêndio.

Antes mesmo de Mayoral e sua esposa se manifestarem, a ABC já havia anunciado que o atleta não estava em sua residência. Na verdade, marcando presença no evento em que recebeu o prêmio de jogador natural da Espanha com mais gols na última temporada. A propósito, ele dividiu o prêmio com Morata, que atualmente defende o Milan, mas atuava pelo Atletico de Madrid.

Os bombeiros foram eficientes em intervenção rápida e impediram que o fogo se alastrasse. Assim, os profissionais evitaram que outros cômodos da casa, como o térreo, sofressem também prejuízos. A esposa de Mayoral, Flavia Natalini, classificou-os como “heróis”.

Título individual a goleadora na Espanha

Borja Mayoral e Morata atingiram tal feito após marcarem 15 gols na última edição da liga da Espanha. O primeiro exatamente pelo Getafe e o segundo pelos Colchoneros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook