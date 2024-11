Atlético-MG prepara barca com quatro jogadores para 2025

O Atlético-MG foi vice-campeão da Copa do Brasil no último final de semana e também está na final da Copa Libertadores. Mas o clube mineiro já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Com isso, ficou definido que o Galo não contará com quatro jogadores para 2025: o lateral Mariano, o zagueiro Maurício Lemos e os atacantes Alan Kardec e Eduardo Vargas.

Segundo informações do ge, os dois atacantes e Mariano estão com seus contratos se encerrando no Galo e não terão o vínculo estendido. O lateral, aliás, tende a se aposentar no fim do ano, embora ainda não tenha feito um anúncio oficial sobre sua decisão.

O caso do zagueiro Maurício Lemos ainda será discutido, pois o atleta tem contrato firmado até o fim de 2025. Apesar disso, o clube não deseja contar com o jogador e busca uma solução para o caso. Em agosto deste ano, o jogador chegou a ficar perto do Vasco, mas a negociação esfriou.

O Atlético-MG está focado na final da Copa Libertadores, contra o Botafogo, que acontece no dia 30 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No último domingo (10), o time mineiro perdeu o título da Copa do Brasil para o Flamengo. Já no Brasileirão, se encontra na 11ª colocação, com 41 pontos.

