Vasco tem retrospecto ruim quando tem hiato entre jogos; entenda

O próximo compromisso do Vasco é apenas no dia 21 de novembro, contra o Inter, em São Januário, pela 34ª rodada do Brasileirão. Isso garante que o time do técnico Rafael Paiva terá, ao todo, 12 dias entre sua última partida (derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, no último dia 9) e a próxima. O que não garante, porém, melhora no aproveitamento da equipe.

Afinal, o Jogada10 levantou todos os jogos que o Vasco fez na temporada após passar pelo menos seis dias “descansando” e os números não animam. Pelo contrário, aliás!

Entenda!

O Cruz-Maltino realizou, ao longo de 2024, 16 partidas que continham pelo menos sete dias de distância entre si. Por exemplo, se o Vasco jogou num domingo e seu próximo compromisso foi no domingo seguinte, a partida entra na conta. Foi este o caso, aliás, em sete das 16 jornadas analisadas.

Com o apertado calendário brasileiro, é praxe muitos técnicos reclamarem da falta de tempo para treinar para tentar explicar uma derrota. No caso, o Vasco conseguiu 16 períodos no ano em que poderia descansar e treinar por pelo menos sete dias visando o próximo compromisso. Mas, apesar de soar como uma certeza de que o time jogará melhor com períodos maiores entre as partidas, não foi o que aconteceu no Gigante da Colina.

Afinal, a equipe demonstra um aproveitamento inferior ao seu anual no recorte citado. Se em 2024 o clube acumula 47,6% de aproveitamento, nos 16 jogos recortados, a média despenca para 31,2%. Foram quatro vitórias, três empates e incríveis nove derrotas.

Agora, o time usa o tempo que tem até seu próximo compromisso para tentar desfazer tal tendência e, enfim, voltar a pontuar. Já são duas derrotas seguidas no Brasileirão, com uma vaga na Libertadores-2025 se distanciando a cada rodada.

Confira os jogos do Vasco após pelo menos sete dias de hiato em 2024

0 x 1 Nova Iguaçu – Semifinal (volta) do Cariocão – sete dias após jogo anterior

2 x 1 Grêmio – Primeira rodada do Brasileirão – 34 dias após jogo anterior

0 x 4 Criciúma – Quarta rodada do Brasileirão – sete dias após jogo anterior

2 x 1 Vitória – Sexta rodada do Brasileirão – sete dias após jogo anterior

3 (5) x (4) 3 Fortaleza – Terceira fase (volta) da Copa do Brasil – nove dias após jogo anterior

1 x 6 Flamengo – Sétima rodada do Brasileirão – 12 dias após jogo anterior

0 x 2 Palmeiras – Oitava rodada do Brasileirão – 11 dias após jogo anterior

1 x 0 Atlético-GO – 17ª rodada do Brasileirão – sete dias após jogo anterior

0 x 1 Grêmio – 20ª rodada do Brasileirão – sete dias após jogo anterior

2 x 2 Criciúma – 23ª rodada do Brasileirão – oito dias após jogo anterior

2 x 1 Athletico – 24ª rodada do Brasileirão – oito dias após jogo anterior

1 (5) x (4) 2 Athletico – Quartas de final (volta) da Copa do Brasil – dez dias após jogo anterior

0 x 1 Palmeiras – 27ª rodada do Brasileirão – sete dias após jogo anterior

1 x 1 Cruzeiro – 28ª rodada do Brasileirão – sete dias após jogo anterior

0 x 3 São Paulo – 30ª rodada do Brasileirão – 11 dias após jogo anterior

0 x 3 Botafogo – 32ª rodada do Brasileirão – oito dias após jogo anterior

