Atlético é punido e Arena MRV é interditada

O Atlético já recebeu a primeira punição pelos incidentes antes, durante e depois da final da Copa do Brasil, no último domingo (10), na Arena MRV. O estádio está interditado provisoriamente.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido da promotoria e determinou o fechamento temporário do estádio. Assim, o jogo contra o Botafogo, no dia 20, pelo Campeonato Brasileiro, deverá ser disputado em outro estádio.

A medida passa a valer imediatamente e ficará em vigor até que o clube “adote medidas logísticas, estruturais, administrativas e disciplinares necessárias e suficientes para garantir a segurança adequada”. O STJD avaliará a situação assim que o clube regularizar o caso.

“Defiro a liminar para determinar a interdição imediata da ARENA MRV, com a transferência dos jogos do Clube Atlético Mineiro SAF, na condição de mandante, para praça desportiva diversa, com portões fechados. A medida estará em vigor até que o clube comprove a adoção de medidas logísticas, estruturais, administrativas e disciplinares necessárias e suficientes para garantir a segurança adequada na Arena MRV. Quando isso ocorrer, a medida será objeto de nova deliberação pelo Pleno deste Tribunal.”

A decisão baseou-se em um vasto material. Nele tem vídeos das tentativas de invasão ao gramado e de objetos, como bombas, lançados contra os atletas.

O STJD julgará o Atlético com base nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O clube pode perder mandos de campo. Além disso, pode receber multa de até R$ 200 mil.

Assim, caso o clube receba punições além dos jogos restantes da temporada, ele cumprirá a pena em 2025, nas competições organizadas pela CBF.

