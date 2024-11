Filmes sobre Vasco, Doval e altinha dominam lista de melhores no Festival de Milão

O Brasil dominou a disputa na categoria “Filmes & TV” durante o Festival de Milão, que terminou neste fim de semana na Itália. O documentário “Bola pro alto”, de Cecília Lang, foi o grande vitorioso ao contar a história da altinha. No top-10, estão ainda outros três. Primeiramente, “A força do Gigante”, de Marco Antonio Rocha, que aborda a conquista do Vasco no Sul-Americano de 1948, no Chile. Também “Doval”, de Sérgio Rossini e Federico Bardini, sobre o ídolo de Flamengo e Fluminense. E as “As primeiras”, de Adriana Yañez, que homenageia o pioneirismo das mulheres que lutaram para estabelecer o futebol feminino no país.

A lista dos dez melhores filmes é fechada por “A história de Fabrizio Maiello”, “Luta pela bola” e “Seydou”, da Itália; “Futebol no telhado”, da China; “Parviz khan”, do Irã; e “O vale das jardas”, da Bósnia.

Vasco, a força do Gigante

Diretor e roteirista de “A força do Gigante”, Marco Antonio Rocha festejou o sucesso das produções brasileiras no Festival de Milão.

“Somos o país do futebol, mas ainda temos muito a crescer quando falamos do esporte no cinema. É um grande reconhecimento a trabalhos feitos com muito carinho e riqueza de detalhes. No caso do filme sobre o Vasco, não tínhamos qualquer imagem de TV sobre a competição e, por isso, optamos por animar alguns dos principais lances. Além disso, grandes personalidades dão depoimentos sobre como aquele lendário time do Expresso da Vitória formou uma legião de vascaínos. Estão no elenco Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Antônio Pitanga e muitos outros torcedores que encantaram-se com a equipe ainda na infância”, conta o responsável pelo documentário “A força do Gigante”, disponível no YouTube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.