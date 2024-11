Artur Jorge, do Botafogo, achou Igor Jesus ‘muito diferente’ logo no início

Igor Jesus chegou ao Botafogo no meio do ano. Ele foi uma indicação do Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do clube e chegou sem custos para o Alvinegro. Dessa forma, o dirigente revelou em entrevista ao programa “Bola da Vez”, da ESPN, que já estavam de olho no jogador e que o técnico Artur Jorge gostou do atacante logo no início.

“Igor Jesus é um atleta que já conhecíamos há muito tempo. Era um nome que desde a categoria de base, no Coritiba, já sabíamos do potencial dele. Optou por ir jogar no mundo árabe por razões financeiras, sempre mantive contato de observar. Quando percebemos a possibilidade de assinar pré-contrato, livre, vimos oportunidade. Fica aquela dúvida se vai se desempenhar logo de início, Mister logo falou “esse jogador vai dar certo, não tem erro, é muito diferente”, contou.

Além disso, Alessandro contou como foi a proposta por Igor Jesus antes mesmo dele estrear pelo Botafogo.

“Antes de estrear ele teve proposta. Ia chegar no dia 1º de julho, no dia 30 de junho, temos um departamento dentro da estrutura de holding de monitorar o mercado e tentar indicar nomes que possamos fazer negócios, que receber uma carta de 10 milhões de euros, de um clube do país que ele estava, Emirados Árabes. Falamos com John Textor, “recebemos essa proposta”, ele perguntou qual o nível do jogador, falamos que acreditamos que pode chegar na Seleção Brasileira. “Então deixa ele aí”, o John respondeu. Foi muito rápido”, contou.

Igor Jesus é um dos nomes do Alvinegro desde que chegou no clube carioca. O atacante, portanto, soma 24 partidas, oito gols e quatro assistências. Com boas atuações, ele teve duas convocações para a Seleção Brasileira em sequência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.