Atlético envia pedido de ‘reconsideração’ ao STJD por interdição da Arena MRV

O Atlético informou que terá uma nova tentativa pela sua casa. O clube enviará um pedido de reconsideração ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em relação à punição e à interdição da Arena MRV.

Em comunicado nas redes sociais, o clube explicou que o pedido se baseia no fato de não ter tido a oportunidade de se defender. Além disso, o recurso será fundamentado no esquema de segurança que a equipe preparou para a partida.O clube informou que contou com o maior número de seguranças e reforço no policiamento.

Sobre o pedido de interdição da Arena MRV, o Atlético informa que, pelo fato de o STJD não ter oportunizado ao CAM o exercício do direito de defesa, o Clube apresentará um pedido de reconsideração. O pedido será fundamentado em tudo que foi e está sendo feito pelo Galo em… pic.twitter.com/84qXBnBfl9 — Atlético (@Atletico) November 12, 2024

“Sobre o pedido de interdição da Arena MRV, o Atlético informa que, pelo fato de o STJD não ter possibilitado ao CAM o exercício do direito de defesa, o clube apresentará um pedido de reconsideração. O pedido será fundamentado em tudo que foi e está sendo feito pelo Galo em relação à segurança da Arena MRV. O Atlético cumprirá a ordem do STJD, mas entende que garantir o direito à ampla defesa é indispensável para a construção de uma decisão justa”, salientou.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), afinal, acatou o pedido da promotoria e determinou o fechamento temporário da Arena MRV. Diante dos incidentes, com bombas e objetos jogados no gramado, na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Assim, a decisão se baseou em um vasto material. As provas têm vídeos das tentativas de invasão ao gramado e de objetos, como bombas, lançados contra os atletas.

