Vasco pretende priorizar renovação de Léo Jardim ao fim de 2024

O goleiro Léo Jardim é um dos destaques do Vasco desde as últimas temporadas e tem contrato até o fim de 2025. Contudo, o Cruz-Maltino já deseja estender esse vínculo e vai priorizar a sua renovação ao fim do Campeonato Brasileiro de 2024. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O camisa 1 tem vínculo com o clube carioca até o fim do ano que vem, com possibilidade de extensão automática até dezembro de 2026 – em caso de metas. O Gigante da Colina, porém, já manifestou a intenção de aumentar ainda mais o contrato do arqueiro.

Léo Jardim foi essencial na grande campanha do Cruz-Maltino até a semifinal da Copa do Brasil. O goleiro, inclusive, chegou a ser convocado para representar a Seleção Brasileira nos amistosos contra Espanha e Inglaterra, em março.

Titular absoluto desde a sua contratação, o goleiro soma 71 jogos nas duas edições do Brasileirão pelo Vasco. Ele, afinal, é o único jogador da posição que atuou em todas as partidas possíveis no período.

