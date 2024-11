Sem De La Cruz e Arrascaeta, Uruguai divulga convocação

Nesta terça-feira (12), a seleção do Uruguai divulgou a lista de convocados para as rodadas 11 e 12 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Celeste enfrentará a Colômbia na próxima sexta-feira (15), no Estádio Centenario e, posteriormente, o Brasil, na Arena Fonte Nova, na próxima terça.

Essa será a última data Fifa da temporada, que retorna em março de 2025. Para a “despedida”, o técnico Marcelo Bielsa não convocou De La Cruz e Arrascaeta, meias do Flamengo. Contudo, Guillermo Varela, também do Rubro-Negro, está na lista.

Além do lateral, outros jogadores do futebol brasileiro também marcam presença na convocação. O goleiro Sergio Rochet, do Internacional, o zagueiro Puma Rodríguez, do Vasco da Gama e, por fim, o atacante Luciano Rodríguez, do Bahia.

A seleção uruguaia é a terceira colocada na tabela de classificação, com 16 pontos, o mesmo número do Brasil. A equipe não vence desde a sétima rodada, que aconteceu em setembro deste ano. Desde então, foram três empates e uma derrota.

Confira a lista com os convocados do Uruguai

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Junior Barranquilla), Franco Israel (Sporting).

Defensores: José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscou), Juan Rodríguez (Boston River), Mathias Olivera (Napoli), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Guillermo Varela (Flamengo), Puma Rodríguez (Vasco), Marcelo Saracchi (Boca Juniors).

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Nicolás Fonseca (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham).

Atacantes: Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting), Facundo Torres (Orlando City), Luciano Rodríguez (Bahia), Brian Rodríguez (América), Cristian Olivera (Los Angeles FC), Rodrigo Aguirre (América), Darwin Núñez (Liverpool).

