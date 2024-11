CPI da Manipulação aprova convocações de Luiz Henrique e Bruno Henrique

Já Bruno Henrique, do Flamengo, tornou-se alvo de investigações de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. O jogador vem sendo investigado por ter sido expulso no duelo contra o Santos para supostamente beneficiar apostadores. O embate aconteceu no dia 1° de novembro de 2023.

A investigação teve início a partir de um relatório da IBIA (Internacional Betting Integrity Association), que também investiga Lucas Paquetá. Assim, a entidade, junto com outras três empresas, percebeu um volume fora do comum em apostas para Bruno Henrique receber cartão contra o Santos. Aliás, de acordo com o relatório, as apostas foram de amigos e familiares do atleta.