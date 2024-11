CBF pede mudanças à Conmebol para aliviar calendário

Pensando na redução do calendário, a CBF fez um requerimento para mudar a participação de clubes brasileiros na fase preliminar da Libertadores. A ideia era trocar as duas vagas nessa fase do torneio por um lugar na fase de grupos. A Conmebol, entretanto, já indicou que só aceita essa discussão para o futuro.

De acordo com o “ge”, o documento não menciona o ano, mas a proposta seria para 2026. A CBF não tentou mudar as regras da Série A com a competição em andamento. As sugestões foram: a extinção dos playoffs da Copa Sul-Americana, a exclusão dos clubes brasileiros da Pré-Libertadores e mais uma vaga direta para o Brasil na fase de grupos.

Contudo, não houve reposta da Conmebol. Porém, a entidade sul-americana, de maneira informal, já indicou que não será possível atender os pleitos para 2025. E dificilmente isso acontecerá para 2026 também porque continua o ciclo atual de contratos de TV.

Em argumento, a CBF citou quatro clubes brasileiros que jogaram os playoffs da Sul-Americana (Inter, Cuiabá, Red Bull Bragantino e Athletico-PR), o que deixou seus calendários ainda mais carregados. A tentativa de sensibilizar a Conmebol, no entanto, não deu resultado.

O objetivo, por fim, seria abrir mais espaços para datas e tornar o calendário brasileiro com menos jogos. Porém, pela postura da Conmebol, nada deve ser concluído antes de 2027.

