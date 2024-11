Atlético se pronuncia após problemas na Arena MRV: ‘Inadmissível o que aconteceu’

O Atlético se pronunciou oficialmente, por meio de seu CEO, Bruno Muzzi, sobre os problemas ocorridos na Arena MRV durante a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no último domingo (10).

O dirigente atleticano classificou como inadmissível a situação envolvendo a torcida e ressaltou que o clube revisará aspectos de segurança no estádio.

“É inadmissível o que aconteceu na Arena MRV. Não vamos nos isentar de culpa, erramos e vamos assumir. Implementaremos novas medidas, mais rigorosas, para que isso não se repita dentro da nossa casa”, afirmou.

Muzzi, assim, também informou que tem colaborado com as autoridades para identificar os responsáveis pela pancadaria na Arena MRV e pela confusão generalizada. A Polícia Militar conduziu 16 torcedores, sendo 12 deles por incitar a violência e até cometer injúria racial.

“Não vamos nos isentar de culpa, erramos e vamos assumir. Estabeleceremos medidas mais rigorosas em nosso protocolo de segurança. Aquela selvageria não pode mais acontecer. Vamos nos defender na esfera da Justiça Desportiva e esperamos que a punição seja aplicada nos mesmos moldes das aplicadas em casos similares”, declarou.

CEO lamenta falta de reciprocidade

Bruno Muzzi, afinal, também criticou a forma como a delegação do Flamengo foi recebida em Belo Horizonte e destacou, em contraste, que o clube foi bem tratado no Rio de Janeiro.

“Fomos bem tratados no jogo de ida da Copa do Brasil. E não houve essa reciprocidade aqui em Belo Horizonte. Lamentamos isso. Sobre o Hino do Galo após a partida, foi uma discussão interna acalorada. Somos profissionais e é preciso saber ganhar e perder, ainda mais com o nosso planejamento para colocar o Atlético em disputa em todas as competições”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.