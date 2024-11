Primeiro reforço da era SAF, jogador comemora acerto com Boavista

Recentemente SAF, o Boavista anunciou o primeiro reforço para a próxima temporada: o atacante Fellipe Resende. O jogador, portanto, foi um dos destaques na conquista do título do Maricá pelo Campeonato Carioca A2. Em 15 partidas, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências. Além disso, balançou as redes no primeiro jogo da decisão e terminou a competição como artilheiro.

“Feliz demais com esse momento. 2024 foi um ano de muitas bênçãos para mim, tive a alegria de erguer uma taça, poder me destacar e marcar um gol na final. Depois disso segui trabalhando já visando o ano que vem. Agora estou muito focado em manter esse bom momento da minha carreira aqui no Boavista”, disse Fellipe.

LEIA MAIS: CPI da Manipulação aprova convocações de Luiz Henrique e Bruno Henrique

O clube carioca vai disputar a primeira divisão estadual e também a Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, ainda aguardar uma definição de vagas na Copa do Brasil. Dessa forma, o novo projeto foi um fato importante para Fellipe Resende acertar com o clube e ser um dos rostos dessa nova fase da equipe.

“Quando apresentaram o projeto pra gente, na hora abraçamos. O clube está em uma nova fase e temos uma grande oportunidade aqui. Tenho certeza de que estamos no caminho certo e, pra ser sincero, estou ansioso para começar logo (risos). Quero deixar minha marca aqui”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.