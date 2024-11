Arthur Elias projeta amistosos da Seleção feminina contra a Austrália

Após divulgar a convocação para a Data Fifa entre o fim de novembro e começo de dezembro, o técnico da Seleção feminina, Arthur Elias, projetou os duelos contra a Austrália, na Oceania – os últimos em 2024. O comandante brasileiro salientou a diferença de escolas entre este adversário e o anterior; a Colômbia.

Para ele, é importante disputar amistosos contra seleções fortes e bem ranqueadas na Fifa. As partidas serão nos dias 28 deste mês e 1º de dezembro, em Brisbane e Gold Coast, respectivamente.

“Vão ser dois grandes jogos. Vamos buscar a vitória no território australiano contra um adversário tradicional e que vai nos exigir bastante, de alto nível competitivo. Isso é muito importante para a Seleção Brasileira, que quer mesmo esses enfrentamentos, com jogos contra seleções fortes, bem ranqueadas na Fifa e com bons resultados internacionais”, avaliou, antes de complementar:

“A Austrália tem características diferentes da Colômbia, embora ambas tenham muita força física. Faz marcação por zona, atua com bloco bastante compacto. Vamos ter que conseguir encontrar os espaços diante dessa marcação em zona e o bloco médio e baixo e trabalhar bem a bola aérea. A Austrália tem feito gols, mas também tem tomado gols de bolas paradas”, completou.

A Seleção Brasileira vai se apresentar na Austrália no dia 25 e Arthur só terá um treino com o grupo completo antes da primeira partida, dia 28, em Brisbane, sede das Olimpíadas de 2032. Além disso, a adaptação ao fuso horário estará apenas no início.

Oportunidade a novas jogadoras na Seleção feminina

Sobre a convocação, o treinador afirmou que o momento é de dar oportunidade a jogadoras com poucas passagens pela Seleção e mesmo para quem nunca vestiu a camisa da Amarelinha, mas que mereciam figurar na lista. Fez, no entanto, uma ressalva: que nas primeiras datas Fifa de 2025 o foco já estará direcionado para a Copa América, a ser realizada em julho, no Equador.

“Estamos num processo de renovação pós-Olimpíada. A partir da primeira convocação, em 2025, vamos já estar pensando a curto prazo, apontando para a Copa América. Pois o Brasil tem a obrigação de vencer essa competição, que nos dá a vaga à Olimpíada de 2028. O Brasil sempre participou das disputas olímpicas no futebol feminino e precisa se preparar muito, entender o caráter da competição: um jogo só pode nos tirar a vaga. Então, a responsabilidade é muito grande. Depois, sim, vem a Copa do Mundo (em 2027, no Brasil)”, encerrou.

