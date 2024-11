Presidente do Volta Redonda é apresentado como chefe de delegação da Seleção

Chefe de delegação da Seleção Brasileira para a partida contra a Venezuela, Flávio Horta foi apresentado na tarde desta terça-feira (12). Ele, aliás, desembarcou em Belém nesta segunda-feira (11) para se juntar ao grupo e assistiu ao primeiro treino comandado pelo treinador Dorival Jr.

Horta, afinal, é presidente do Volta Redonda-RJ desde 2015. No ano seguinte, liderou o clube rumo à conquista invicta da Série D e, em outubro deste ano, ao título da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube, assim volta à Série B após quase 30 anos.

“É desnecessário dizer a emoção e a satisfação que causa um convite para chefiar a delegação da Seleção mais famosa do mundo. Existem situações, como essa, que a gente sente mais do que pensa e pensa mais do que pode dizer. É uma satisfação muito grande estar na convivência dos elementos que compõem a delegação da Seleção Brasileira. Pelo ambiente que encontrei, podem confiar que a Seleção vai fazer bonito nessa Eliminatória de Copa do Mundo”, disse o presidente do clube do Rio.

Na quinta-feira (14), o Brasil enfrenta a Venezuela, em Maturín, às 18h. Na terça-feira (19), a Seleção recebe o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45. Os jogos, aliás, são pelas rodadas 11 e 12, respectivamente, das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.