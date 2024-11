Patrocinadora do Corinthians observa sucesso do plano Depay e busca mais reforços

O Corinthians fez grandes investimentos na reta final de 2024, tendo o holandês Depay como o principal nome da equipe paulista. No entanto, a patrocinadora do Timão, a casa de apostas Esportes da Sorte, deseja trazer mais jogadores de peso para o clube.

Aliás, a patrocinadora afirmou estar muito satisfeita com a parceria entre Memphis Depay e o Corinthians. Assim, outros dois nomes podem chegar ao time, incluindo o atacante Róger Guedes, atualmente no Al-Rayyan, do Catar. Ele deixou o Parque São Jorge em 2023.

Contudo, na ocasião, a diretoria do Corinthians negociou Róger Guedes por 5 milhões de euros (R$ 26,3 milhões na cotação da época) por 40% dos direitos econômicos do jogador. O atacante era querido pela torcida naquele período e deixou saudades na Fiel.

Todavia, a Esportes da Sorte é responsável por arcar com boa parte do salário de Depay, que tem um custo mensal de até R$ 3 milhões. O holandês vem encantando os torcedores com suas atuações em campo e, fora dele, aparece em eventos e outros locais para receber o carinho da torcida corintiana. Em 10 jogos, ele marcou três gols e deu quatro assistências.

