CBF divulga numeração da Seleção para os próximos jogos. Raphinha será o 10

A CBF divulgou a numeração que os jogadores da Seleção Brasileira vão utilizar durante os embates contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. A grande novidade ficou por conta do atacante Raphinha, que será o camisa 10 do Brasil nas duas partidas.

O atacante do Barcelona herda a numeração de Rodrygo, que não foi convocado para defender a Seleção Brasileira por estar lesionado. O jogador do Real Madrid, aliás, sempre utilizou a camisa de número 10 desde quando Neymar se machucou contra o Uruguai, no primeiro turno das Eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, será a vez de Raphinha.

A escolha faz jus não somente ao grande momento de Raphinha pelo Barcelona como também pela nova função dele em campo. Afinal, no momento da chamada, o técnico Dorival Júnior colocou o jogador como meio-campista junto com os outros convocados no setor.

Numeração da seleção brasileira pic.twitter.com/GBuO3ReQLl — CFD – Cartola e Futebol (@CFD_Oficial) November 13, 2024

Na Data Fifa de outubro, quando marcou dois gols diante do Peru, ele vestiu a camisa 11, que agora será de Gabriel Martinelli. De volta à Seleção após lesão que o tirou dos jogos de outubro, Vini Jr. volta a vestir a camisa 7, enquanto Igor Jesus será novamente o 9. Outra novidade da lista, Estêvão será 0 22.

O Brasil encara a Venezuela, nesta quinta-feira (14/11), em Manturín, às 18h, pela 11ª rodada das eliminatórias das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois, na próxima terça-feira (19/11), a Canarinho terá pela frente o Uruguai, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

