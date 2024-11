Modificações no calendário podem afetar planejamento do Fluminense para 2025

A CBF anunciou mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro para 2025. No entanto, com a antecipação do início do Campeonato Carioca, o Fluminense terá um período curto para montar o planejamento para a próxima temporada. O clube terá que ser ágil na definição de quem sai e quem fica para reforçar o elenco.

Dessa forma, a entidade pretende interromper os jogos do Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes no meio do ano. Assim, os estaduais terão início em 12 de janeiro e final no dia 26 de março.

Depois da atual edição da competição nacional, que se encerra dia 8 de dezembro, o clube precisa dar 30 dias de férias ao elenco. Contudo, tais mudanças achatam o calendário e dificultam o planejamento. Afinal, o Tricolor ainda luta contra o rebaixamento nas últimas cinco rodadas.

Vale recordar que a diretoria deixou claro que só irá definir quem fica, quem sai ou chega quando souber se a equipe fica na primeira divisão. Caso haja o rebaixamento, terá impactos financeiros e esportivos. A tendência é que a equipe fique de fora da Libertadores, porém disputará o Mundial de Clubes no meio do ano. Então, o foco era reforçar o elenco para fazer bonito na disputa, mas a luta contra o Z4 tem afetado e dificultado o planejamento. Mudanças no elenco O técnico Mano Menezes, que chegou para salvar o time do rebaixamento, tem contrato até dezembro, entretanto a perspectiva é de que permaneça. Internamente, a campanha é vista como positiva, visto que o treinador tirou o time da lanterna e chega à reta final com muitas chances de ficar na Série A. A informação é do portal “ge”. Além do treinador, o Tricolor de Laranjeiras tem cinco jogadores em reta final de contrato: Manoel, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Jan Lucumí e Marquinhos.

Por outro lado, a tendência é que alguns meninos que conquistaram a Copa do Brasil e o Brasileirão sub-17 tenham mais espaço entre os profissionais em 2025. Riquelme Felipe e Isaque chamaram a atenção e já treinam no CT Carlos Castilho após a última conquista. Eles se preparam, atualmente, para o Sul-Americano sub-20, em janeiro de 2025.