Em meio à sequência de lesões, Ancelotti faz exigência ao preparador do Real Madrid

O Real Madrid pretende utilizar a Data Fifa para recuperar seus jogadores e voltar com força total para melhorar seu desempenho na temporada 2024/25. Nesse sentido, Carlo Ancelotti exigiu que o preparador físico da equipe, Antonio Pintus, crie um novo plano de condicionamento para os atletas, segundo o jornal Relevo.

Afinal, na última partida do Campeonato Espanhol, Rodrygo, Éder Militão e Lucas Vázquez se lesionaram. Além deles, Alaba, Carvajal, Courtois e Tchouaméni já desfalcavam a equipe merengue.

O triunfo diante do Osasuna, por 4 a 0, recolocou o Real no caminho dos triunfos, logo depois de duas derrotas pesadas em sequência, para Barcelona e Milan (Champions).

“Três (lesões) no primeiro tempo é bastante raro. As exigências deste calendário não permitem que os jogadores descansem o suficiente, chegam aos jogos com menos descanso. É um problema geral, não apenas nosso”, disse.

Diante disso, os três jogadores deixaram o gramado. Rodrygo saiu aos 20 minutos com um problema no reto femoral da perna direita. Na sequência, aos 30, foi a vez de Éder Militão, que sofreu uma ruptura de ligamento do joelho direito. Por fim, Vázquez teve uma lesão no músculo adutor longo da perna esquerda.

O plano do treinador é ter um trabalho mais adequado na recuperação dos atletas, algo que terá início com quem não esteve na lista de suas respectivas seleções nesta Data Fifa. Ao todo, são dez desfalques por rompimento de ligamento cruzado em pouco mais de um ano.

Em 2023, Thibaut Courtois rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, assim como Militão e David Alaba. Todavia, o fantasma voltou a assombrar o elenco do Real Madrid também em 2024/25.

