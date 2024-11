Vasco já tem o primeiro ‘reforço’ para 2025

O Vasco já tem o primeiro reforço para a temporada 2025. Mas não se trata de uma contratação em si, e sim de um retorno de empréstimo: o ponta Figueiredo deixará o Coritiba e retornará a São Januário no próximo ano.

Afinal, o próprio clube paranaense confirmou, em nota publicada nesta quarta-feira (13), a sua lista de dispensa para o fim da temporada. Com apenas duas rodadas para o fim da Série B, o Coxa Branca já tem sua vida resolvida na competição. A equipe se encontra em décimo e não tem chance nem de acesso, nem de rebaixamento. Além de Figueiredo, o Coritiba anunciou as saídas do zagueiro Maurício Antônio, do meia Yago Ferreira e dos atacantes Robson e Alef Manga.

Aos 23 anos, Figueiredo ganhou sua primeira oportunidade profissional longe do Vasco. Em 42 jogos pelo Coxa, alternou bons e maus momentos, participando de seis gols ao todo. Marcou quatro e deu duas assistências, aliás.

No Vasco, seu auge foi em 2022, quando participou de oito gols (4G/4A), sendo um dos principais destaques da campanha que culminou no acesso à Série A do Brasileirão. Sua posição, aliás, tornou-se um problema no Cruz-Maltino. Afinal, o titular David sofreu grave lesão no joelho e só deve voltar em meados de 2025.

Emerson Rodríguez e Jean David são, atualmente, os pontas-esquerdas da equipe do técnico Rafael Paiva. Assim, caso não negocie Figueiredo, que tem contrato até 2026, o Vasco pode utilizá-lo como opção na função em 2025, visto que não deverá ter alto montante para efetuar contratações para a temporada que está por vir.

