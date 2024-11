Bélgica x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações 2024/25. Nesta quinta-feira (14), Bélgica e Itália se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela 5ª rodada do Grupo 2. As equipes vivem situações diferentes na competição e os belgas podem ser eliminados em caso de novo tropeço em casa.

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Bélgica

A Bélgica vive um momento ruim em sua história. Após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e a queda nas oitavas de final da Eurocopa 2024, os belgas correm o risco de não avançar para o mata-mata da Liga das Nações. Isto porque a equipe vem de três jogos sem vitória na competição, sendo duas derrotas e um empate.

Assim, a seleção está na terceira posição do Grupo 2, com quatro pontos, seis a menos que a líder Itália e a cinco de distância para a vice-líder França. Por fim, Israel é o lanterna da chave com zero.

A principal novidade de Domenico Tedesco para a partida desta quinta-feira será o retorno de Lukaku, que ficou fora na Data Fifa de outubro. No entanto, o treinador terá problemas para montar o time, já que vários jogadores estão fora, como Doku, De Bruyne, De Ketelaere e Tielemans. Além disso, Lavia e De Cuyper aparecem como dúvidas.

Como chega a Itália

Por outro lado, a Itália lidera o Grupo 2 com 10 pontos e está com a classificação encaminhada para o mata-mata da Liga das Nações. Além disso, a equipe está invicta na competição e precisa de apenas um empate para confirmar a vaga na próxima fase. No entanto, a Azzurra quer outro resultado positivo para confirmar a liderança da chave.

O time de Luciano Spalletti também terá desfalques importantes para a partida desta quinta-feira. Scalvini, Ricci, Calafiori e Scamacca estão fora do jogo contra os belgas. Em contrapartida, Locatelli pode ganhar uma oportunidade, emquanto Kean é uma opção para formar dupla de ataque com Retegui.

Bélgica x Itália

5ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 14/11/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL).

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Debast e Theate; Onana, Mangala e Vermeeren; Trossard, Bakayoko e Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Itália: Donnarumma; Bastoni, Di Lorenzo e Buongiorno; Cambiaso, Locatelli, Tonali, Barella e Dimarco; Kean (Raspadori) e Retegui. Técnico: Luciano Spalletti.

Árbitro: Radu Marián Petrescu (Romênia).

