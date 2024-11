França x Israel: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações 2024/25. Nesta quinta-feira (14), França e Israel se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Stade de France, em Paris, pela 5ª rodada do Grupo 2. As equipes vivem situações diferentes na competição e os franceses podem confirmar a classificação para o mata-mata diante de seus torcedores.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv 2 e Disney+ (streaming).

Como chega a França

Após a derrota na estreia, a França vem de quatro vitórias consecutivas na Liga das Nações e assumiu a vice-liderança do Grupo 2, com nove pontos, um a menos que a líder Itália. Além disso, a vantagem para a Bélgica, terceira colocada, é de cinco pontos. Ou seja, os franceses podem até perder que seguem na segunda posição. Ao mesmo tempo, a seleção depende apenas de suas forças para confirmar a classificação para o mata-mata do torneio.

A grande surpresa na convocação da França para esta Data Fifa de novembro é a ausência de Mbappé. O atacante do Real Madrid, que ficou fora da lista pela segunda vez consecutiva, estava lesionado em outubro, mas, desta vez, foi deixado de fora por decisão técnica de Didier Deschamps. Além disso, a seleção também terá outros desfalques importantes. Sâo os casos de Tchouaméni, Dembélé, Fofana e Lucas Hernández, lesionados.

Assim, para substituir Dembélé e Fofana, o treinador chamou Coman e Pavard, que estreiam na Liga das Nações.

Como chega Israel

Por outro lado, Israel tem uma das piores campanhas da Liga das Nações e perdeu todos os quatro jogos disputados até o momento. Assim, caso a equipe vença a partida contra a França, será rebaixada para a Liga B na próxima edição do torneio.

Por fim, a esperança de Israel está no retorno de Eli Dasa, recuperado de lesão.

França x Israel

5ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 14/11/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Stade de France, em Paris (FRA).

França: Maignan, Koundé, Konate, Saliba e Digne; Kone, Camavinga e Guendouzi; Kolo Muani, Thuram e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.

Israel: Glazer; Baltaxa, Nachmias, Feingold; Haziza, Kanichowsky, Abu Fani, Adada; Gloukh, Peretz; Madmon. Técnico: Ran Ben Shimon.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemanha).

VAR: Sören Storks (Alemanha).

Onde assistir: sportv 2 e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.