Torcedores de clube sul-americano invadem o perfil de Marcelo

Sem clube desde a saída polêmica do Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo segue como desejo de torcedores de clubes Brasil afora. Desta vez, fãs do Colo-Colo ficaram animados após uma interação do jogador no perfil de Maxi Falcon, zagueiro uruguaio do clube chileno.

No Instagram, Marcelo, de 36 anos, comentou em uma postagem de Falcon, parabenizando o zagueiro por uma conquista no Colo-Colo. A reação da torcida do Cacique foi imediata. Além de diversas curtidas na publicação do brasileiro – mais de 35 mil -, pedidos para que o jogador assinasse com o clube chileno não faltaram.

A mais recente postagem de Marcelo é a prova de que os torcedores do Colo-Colo estão empenhados em convencê-lo a seguir para o Chile. Apesar de ser uma foto dele com a esposa Clarice Alves, os fãs do Cacique não perderam tempo e marcaram presença com pedidos pelo lateral-esquerdo para a próxima temporada. Postagens anteriores do ex-Flu também contam com comentários dos chilenos.

Marcelo deixou o Fluminense no início deste mês, após desentendimento com o técnico Mano Menezes. O lateral-esquerdo estava à beira do campo para entrar nos acréscimos do duelo contra o Grêmio. Porém, os dois acabaram batendo boca. No dia seguinte, o clube anunciou a rescisão contratual do jogador.

Livre no mercado, Marcelo ainda não definiu o seu futuro.

