Vanderlei Luxemburgo compara Pelé com Ronaldinho Gaúcho

O técnico Vanderlei Luxemburgo colocou Ronaldinho Gaúcho no mesmo nível de Pelé, o Rei do Futebol. Para o treinador, R10, que passou por grandes clubes do Brasil e do mundo, alcançou o mesmo patamar do eterno ídolo santista.

“O nível dele, as coisas que ele fazia com a bola e vendo os grandes jogadores que vi jogar, como Zico, Ronaldo, Romário, Zidane… Ronaldinho seria, depois do Pelé, o melhor jogador do mundo. Por tudo o que ele fazia com a bola, por tudo o que ele entendia da danada da bola. Ele é mágico. Ele fazia coisas que nem o próprio Pelé faria com tamanha habilidade”, analisou em entrevista ao “Charla Podcast”.

No mesmo comentário, aliás, Luxemburgo lamentou que o ex-camisa 10 tenha ficado de fora de duas Copas do Mundo.

“O Ronaldinho é um gênio da bola. Vendo e analisando jogos passados, vendo o que aconteceu… Ele deixou de jogar duas Copas do Mundo. Jogador do nível dele não pode deixar de jogar duas Copas do Mundo”, disse, relembrando a ausência do atleta nas Copas de 2010 e 2014.

Ronaldinho, afinal, começou sua carreira no Grêmio, mas viveu o grande auge no Barcelona, onde conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo em 2005 e 2006. Quando todos achavam que sua carreira estava encerrada, após polêmicas no Flamengo, o atleta conquistou a Copa Libertadores de 2013 com o Atlético.

