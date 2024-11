Rivais buscam indenização milionária do City em caso de fraude financeira

Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham buscam indenização caso o Manchester City seja considerado culpado das 115 supostas violações das regras financeiras da Premier League. Os clubes alegam perda de receita por títulos e classificações que deixaram de conquistar devido a possíveis irregularidades financeiras do City entre 2009 e 2018.

Embora o julgamento do Manchester City ainda esteja em andamento, os clubes foram alertados de que o pedido de indenização poderia prescrever se não fosse apresentado exatamente seis anos após 5 de novembro de 2018, data em que o site alemão ‘Der Spiegel’ divulgou documentos do ‘Football Leaks’ com acusações contra o City.

As audiências de uma comissão independente da liga inglesa estavam inicialmente programadas para novembro, mas acabaram sendo adiantadas para setembro. A expectativa é que o processo, chamado pela mídia britânica de “julgamento do século”, dure cerca de dez semanas. Além disso, após possíveis recursos, a decisão final pode acontecer entre março e junho de 2025.

LEIA MAIS: Mundial de Clubes-2025 promete marco histórico no futebol, diz Infantino

Dessa maneira, o Manchester City está sendo acusado de ter violado as regras da liga que exigem “a melhor fé” na hora de declarar informações “que forneçam uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube”. Nesse período, o time conquistou três títulos do Campeonato Inglês, incluindo a quebra de um jejum de 44 anos na liga.

City também moveu ação contra a Premier League

Além disso, o Manchester City também moveu uma ação contra a Premier League. O clube acusou a liga de discriminação e busca a alteração das regras de Transações com Partes Associadas (APT), que regulam acordos de patrocínio vinculados aos donos dos clubes. Em setembro, uma audiência trouxe avanços para o City nessa questão, e uma possível flexibilização dessas regras poderia enfraquecer as acusações e reduzir eventuais sanções.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.