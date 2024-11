Austrália x Arábia Saudita: onde assistir e escalações

Oito dos nove jogos da quinta rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026 acontecem nesta quinta-feira, 14/11. Em um deles, Austrália e Arábia Saudita disputam uma partida decisiva, às 6h10 (horário de Brasília), no Estádio Rectangular de Melbourne. As seleções estão no embolado Grupo C, ambas com cinco pontos, dividindo o segundo lugar com o Bahrein, mas bem atrás do Japão, líder disparado com dez pontos. Os japoneses jogarão apenas nesta sexta-feira, fora de casa, contra a lanterna Indonésia (3 pontos).

De acordo com o regulamento asiático, nesta terceira fase, 18 seleções estão divididas em três grupos de seis equipes. Ao final das dez rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para a Copa. Já os terceiros e quartos colocados vão para uma repescagem, que valerá duas vagas diretas e uma para a repescagem intercontinental. Portanto, terminar em segundo lugar é fundamental. Assim, australianos e árabes sabem que uma derrota pode significar o fim do objetivo de ficar no G2, especialmente porque nada indica que o Japão não terminará em primeiro lugar.

Os canais ESPN3 3 Onefootball transmistem a partir das 6h10 (de Brasília).

Como estão Austrália e Arábia Saudita

A Austrália contará com o zagueiro Souttar, destaque do Sheffield United, que, embora fosse dúvida, está confirmado e comandará o trio defensivo do técnico Tony Popovic. Dessa forma, o comandante acredita que este é o jogo perfeito para a sua seleção engrenar de vez, especialmente após um início ruim, que incluiu uma derrota em casa para o Bahrein.

“Jogaremos em nosso estádio, um local que já foi palco de jogos memoráveis da nossa seleção, e que certamente estará lotado. Além disso, os jogadores parecem calmos e confiantes, e quero ver isso refletido no desempenho deles”, afirmou Popovic.

Por outro lado, no caso da Arábia Saudita, a principal novidade está no banco. O treinador francês Hervé Renard, que comandou os sauditas na Copa do Mundo de 2022, está de volta. Após deixar a seleção árabe após o Mundial, Renard assumiu a seleção francesa feminina, mas, com a sua saída recente, estava disponível e aceitou retornar após a demissão de Roberto Mancini. Assim, ele fará sua reestreia no comando dos sauditas.

“Claro que acredito que a Arábia tem tudo para se classificar ou não aceitaria o desafio. Vamos ter mais jogos fora do que em casa, mas conto com um time forte”, disse o treinador.

No entanto, Renard sofreu uma grande baixa. Salem Al-Dawsari, destaque do poderoso Al-Hilal de Jorge Jesus e Neymar, sofreu uma lesão no pé direito e foi vetado para a partida.

Outros grupos das Eliminatórias da Ásia

Nos outros grupos, momento de definição. No Grupo A, Irã e Uzbequistão estão com dez pontos, seguidos de perto pelos Emirados Árabes Unidos e Qatar. Com isso, podem abrir ainda mais vantagem rumo ao G2. O Irã visita a Coreia do Norte, que manda o seu jogo não em seu país, mas no Laos. Iranianos favoritos. O Uzbequistão também joga fora de casa, contra o Qatar. Mas entra como franco atirador diante da seleção da casa, que conta com o artilheiros das Eliminatórias asiáticas, Almoez Ali, com dez gols.

Já no Grupo B, o grande jogos envolve a Coreia do Sul. A seleção visita o Kuwait e, como líder disparado com dez pontos, pode abrir ainda mais frente no grupo mais equilibrado, já que Jordânia e Iraque têm sete pontos. As duas seleções se enfrentam em Teerã, em terras iranianas.

AUSTRÁLIA X ARÁBIA SAUDITA

5ª rodada das eliminatórias da Ásia

Data e horário: 14/11/2024, 6h10 (de Brasilia)

Local: Retangular, Melbourne (AUS)

AUSTRÁLIA: Gauci; Geria, Souttar, Burgess; Miller, Yazbek, Irvine, Bos; McGree, Hrustic, Duke. Técnico: Tony Popovic

ARÁBIA SAUDITA: Al Kassar; Hamed, Tambakti, Lajami, Kadesh; Alkhaibari, N Al Dawsari, Al Asmari; Yahya, Radif, Maran. Técnico: Hervé Renard

Árbitro: Sem informações

Jogos da rodada

Quinta-feira (14/11)

Horários de Brasília e onde asssitir

6h10 – Austrália x Arábia Saudita – Disney+ e Onefootball

9h – Coreia do Norte x Irã – Onefootball e Disney+

11h – Kuwait x Coreia do Sul – ESPN3 e Disney+

11h – Bahrain x China – Onefootball

13h – Omã x Palestina – Onefootball

13h10 – Emirados Árabes x Kyrguistão – Onefootball

13h15 – Iraque x Jordânia – Onefootball

13h15 – Qatar x Uzbequistão – Disney+ e Onefootball

Sexta-feira (15/11)

15h – Indonésia x Japão – Onefootball

