Admirado por Diniz e já trabalhou com Mattos: Cruzeiro investe 8 milhões de euros por Christian

O Cruzeiro trabalha intensamente para montar o elenco da próxima temporada. A diretoria prometeu um time forte e se empenha para anunciar o quanto antes a contratação de Gabigol. No entanto, não é apenas no ataque que a Raposa vai investir.

O volante Christian, do Athletico, está prestes a ser anunciado pelo clube. O jogador chega com um alto custo para os cofres celestes. O volante de 23 anos custará 8 milhões de euros (R$ 49,1 milhões na cotação atual). As negociações estão em andamento, e assim que os documentos forem trocados, a agremiação mineira anunciará o reforço.

Ao chegar em Belo Horizonte, Christian precisará competir por uma vaga no time com Walace, Matheus Henrique e Fabrício Peralta. O jovem Japa, da base, também luta por um espaço.

Christian já está nos planos do Cruzeiro há algum tempo. Desde a gestão de Ronaldo Fenômeno, o clube tenta contratá-lo. Na época, ele tinha como diretor de futebol Alexandre Mattos, atual CEO da Raposa. O jogador também chamou a atenção de Fernando Diniz, que pediu sua contratação para o Fluminense.

Revelado pelo Athletico, Christian, no entanto, não avançou na renovação de seu contrato. Em 2024, afinal, ele disputou 48 partidas, 35 delas como titular, marcou seis gols e deu duas assistências. O jogador está afastado desde setembro, tratando uma lesão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.