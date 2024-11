Grécia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga B da Liga das Nações 2024/25. Nesta quinta-feira (14), Grécia e Inglaterra se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas, pela 5ª rodada do Grupo 2 da segunda divisão do torneio. As equipes fazem um confronto direto pela liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega a Grécia

Os gregos fazem uma grande campanha nesta Liga das Nações e lideram o Grupo 2 da Liga B com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento.

Além disso, a Grécia tem um desfalque confirmado para o jogo desta quinta-feira. Trata-se do meia Dimitrios Kourbelis, suspenso. Assim, Petros Mantalos, Christos Zafeiris ou Sotiris Alexandropoulos brigam pela posição no meio de campo.

Como chega a Inglaterra

Por outro lado, a Inglaterra é a vice-líder da chave, com nove pontos em quatro jogos e apenas uma derrota no Grupo 2. No entanto, o ‘English Team’ precisa superar uma série de desfalques para enfrentar a Grécia. Isto porque Bukayo Saka, Declan Rice, Phil Foden, Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Levi Colwill e Aaron Ramsdale são baixas para o confronto.

Além disso, a lista de desfalques conta com outros jogadores com lesões mais antigas: John Stones, Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw e Eberechi Eze.

Grécia x Inglaterra

5ª rodada do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 14/11/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Atenas (GRE).

Grécia: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanović.

Inglaterra: Pickford; Walker, Konsa, Guehi, Lewis; Gomes, Gallagher; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE).

VAR: Bastian Dankert (ALE).

