Seleção Brasileira desembarca em Maturín para duelo contra a Venezuela

A Seleção Brasileira desembarcou em Maturín na noite desta quarta-feira (13), para o duelo contra a Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O confronto, marcado para esta quinta, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, marcará o 30º encontro entre as equipes.

No retrospecto, ao longo de 55 anos de confrontos, o Brasil possui um desempenho muito superior, com aproveitamento de 82%. Afinal, em 29 partidas, venceu 24, empatou quatro e sofreu apenas uma derrota. Marcou 97 gols e sofreu dez. No último encontro, Brasil e Venezuela empataram em 1 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela terceira rodada das Eliminatórias, em 12 de outubro de 2023, com Gabriel Magalhães anotando o gol brasileiro.

Na tabela de classificação, a equipe canarinho se encontra na quarta colocação, somando 16 pontos. Aliás, chega para o duelo com duas vitórias na última Data Fifa, em outubro, contra o Chile e Peru. Portanto, busca aumentar a sequência com mais um triunfo para subir na tabela.

Após o duelo em Maturín, a Seleção Brasileira retorna para o país para enfrentar o Uruguai, na Arena Fonte Nova, para fechar a temporada de 2024. O retorno está previsto para março de 2025, quando enfrenta a Colôbia e, posteriormente, a Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.